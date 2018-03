Stuttgart Stimmungsbild zur Segnung homosexueller Paare in Württemberg

Stimmungsbild zur Segnung homosexueller Paare in Württemberg

Stuttgart / lsw

Einige evangelische Landeskirchen in Deutschland haben gleichgeschlechtliche Trauungen eingeführt, woanders gibt es Segnungen. Die Landeskirche Württemberg tut sich schwer. Soll die Segnung homosexueller Paare eine offizielle Amtshandlung der evangelischen Kirche in Württemberg werden oder weiter im kleinen Rahmen ohne Öffentlichkeit stattfinden?

Die Meinungen innerhalb der Landeskirche gehen weit auseinander. Mehr als 300 Pfarrer oder andere Kirchenangestellte haben sich auf einer Unterschriftenliste gegen eine Segnung homosexueller Paare in der Öffentlichkeit ausgesprochen, wie der Referatsleiter Publizistik in der Landeskirche, Dan Peter, sagt. Im Kirchenparlament, der Landessynode, hatten die Gegner die Oberhand und lehnten einen Kompromissvorschlag im Herbst ab. Danach hätte jeder Kirchengemeinderat selbst entscheiden können, ob in der Gemeinde gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden.

Etwa 40 von gut 50 Dekanen in Württemberg fordern wiederum nach Angaben der Ulmer Prälatin Gabriele Wulz, dass öffentliche Segnungen möglich sein sollen. Auch 42 von rund 1300 Kirchengemeinden in der Landeskirche haben Position für eine Öffnung bezogen und sich der „Initiative Regenbogen“ des Bündnisses Kirche und Homosexualität angeschlossen.