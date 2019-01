Schule Stiftungsmodell scheidet Muslim-Verbände

Stuttgart / Roland Muschel

Das Land Baden-Württemberg bietet seit 2006 sunnitisch-islamischen Religionsunterricht im Rahmen eines Modellprojekts an. Derzeit nehmen 6054 Schüler an 86 Schulen teil. Künftig soll ein Stiftungsmodell dafür sorgen, dass der der Islamunterricht in die Fläche getragen werden kann. 50 weitere Schulen haben bereits Interesse angemeldet.

Das Stiftungsmodell, das zum kommenden Schuljahr in Kraft treten soll, tragen nun aber nur zwei der vier großen Muslim-Verbände im Land mit. Neben der „Islamischen Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg“ (IGBW) zieht auch die „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion“ Ditib nicht mit. Ditib wird zwar wegen seiner Nähe zum türkischen Staat von vielen kritisch gesehen, gilt aber als wichtigster Verband.

„Diese Verbände sehen sich selbst als Religionsgemeinschaften, wir erkennen sie als solche aber nicht an“, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Konflikt. Laut Grundgesetz und Landesverfassung tragen Staat und Religionsgemeinschaften gemeinsam die Verantwortung für Religionsunterricht. Um einen einheitlichen Ansprechpartner zu haben, hat das Land das bundesweit einmalig Konstrukt der Stiftung ersonnen. Die islamischen Verbände, die teilnehmen, sind dort vertreten, haben aber keine Mehrheit. Welche Auswirkung der Boykott von Ditib und IGBW auf die Akzeptanz des Unterrichts-Angebots hat, ist unklar.