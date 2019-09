Der Bund der Steuerzahler hat ein einfaches Flächenmodell als Grundlage für die künftige Berechnung der Grundsteuer in Baden-Württemberg gefordert. Dieses Modell dürfte eine geringere Mehrbelastung für die Bürger mit sich bringen als das wertabhängige Modell des Bundesfinanzministeriums, wie Verbandschef Zenon Bilaniuk in Stuttgart sagte. Zudem dürfte es einfacher umzusetzen sein. Die Berechnung von Werten sei viel komplizierter und streitanfälliger als die Ermittlung von Flächen.

Um das Flächenmodell einzuführen, müsste die grün-schwarze Landesregierung eine Öffnungsklausel ziehen, wenn das entsprechende Gesetz von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden ist. Bilaniuk sagte: „Die CDU sollte bei der Diskussion um die Grundsteuerreform hart bleiben und sich für die Anwendung der Öffnungsklausel einsetzen.“

In der grün-schwarzen Landesregierung liegen die Vorstellungen bei dem Thema noch weit auseinander. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hatte in der Vergangenheit erklärt, dass wertbasierte Bemessungsgrundlagen fairer und gerechter seien als das Flächenmodell. Bei dem Flächenmodell, das auch Bayern befürwortet, ist die Größe eines Grundstücks für die Berechnung ausschlaggebend. Die geplante Reform der Grundsteuer ist seit einiger Zeit Thema in Bundestag und Bundesrat. Nach einer Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts muss sie bis zum Jahresende neu geregelt werden.

Das Gericht hatte die bisherige Regelung bemängelt: Bis heute berechnen die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage von Zahlen aus dem Jahr 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland. Zahlen muss die Steuer jeder Hausbesitzer - sie wird auch auf die Mieter umgelegt. Für die Kommunen ist sie mit mehr als 14 Milliarden Euro jährlich eine der wichtigsten Einnahmequellen.

