Verschwendung von Steuermillionen bei der Digitalisierung von Schulen, ein sinnloser Kreisverkehr für Radfahrer - neun Fälle von „sorglosem Umgang mit dem Geld der Steuerzahler“ prangert der Bund der Steuerzahler in Baden-Württemberg an. In seinem am Dienstag in Stuttgart vorgestellten Schwarzbuch bezeichnet der Steuerzahlerbund die Bildungsplattform „Ella“ sowie das Amtliche Schulverwaltungsprogramm (ASV) als Millionengräber. Die Kosten für die Entwicklung von ASV haben sich nach diesen Angaben von vier Millionen Euro auf rund 47 Millionen Euro fast verzwölffacht. Bemängelt wurde außerdem ein Kreisverkehr für Radfahrer in Winterbach (Rems-Murr-Kreis), der von den Radlern nicht angenommen und wieder abgebaut worden sei.