Stuttgart Starker Anstieg bei Zulassungen für Elektroautos

Stuttgart / DPA

Die Zahl der Zulassungen für Elektroautos im Südwesten wächst - auf niedrigem Ausgangsniveau - rasant. Im Jahr 2017 wurden in Baden-Württemberg 4387 Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Das ist ein Plus von 106 Prozent im Vergleich zu 2016, wie das Verkehrsministerium in Stuttgart am Mittwoch weiter mitteilte. Bei den Hybridfahrzeugen, die auch einen Elektromotor aufweisen, wurden 12 547 Fahrzeuge neu zugelassen. Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 Prozent. „Diese Zahlen sind zwar absolut gesehen klein, aber sie zeigen: Elektromobilität entwickelt sich positiv“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Bundesweit fiel die Steigerung bei den Elektrofahrzeugen mit rund 120 Prozent noch stärker aus. Die Zulassungen legten bei Hybridfahrzeugen um rund 75 Prozent zu.

