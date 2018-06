Baden-Württemberg SPD: Zeitplan für Korrekturen an Polizeireform in Gefahr

SPD: Zeitplan für Korrekturen an Polizeireform in Gefahr

Stuttgart / DPA

Der SPD-Innenexperte Sascha Binder sieht den Zeitplan für die geplanten Korrekturen an der Polizeireform in Baden-Württemberg in Gefahr. Es bleibe offen, ob die Umsetzung zum 1. Januar 2020 gelinge. Die Kabinettsbefassung zu dem Thema lasse weiter auf sich warten, sagte Binder der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Das Innenministerium beteuerte hingegen, dass der Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause ins Kabinett solle. Man gehe auch von einem Umsetzungstermin 1. Januar 2020 aus.

Das Kabinett hatte bereits im Juli 2017 Eckpunkte von Innenminister Thomas Strobl (CDU) beschlossen. Die Korrekturen sehen vor, dass die Zahl der Polizeipräsidien zum 1. Januar 2020 von derzeit 12 auf 13 steigen soll. Während in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Präsidien entstehen, fällt das Präsidium in Tuttlingen weg. Mit der Reform korrigiert Grün-Schwarz die Polizeistruktur, die unter Grün-Rot in Kraft getreten war und an der es teils scharfe Kritik gab.

Binder kritisierte, Innenminister Strobl mache die Polizeiarbeit - anders als angekündigt - nach dem Weggang von Staatssekretär Martin Jäger doch nicht zur Chefsache. Er bezog sich dabei auf die Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD. Daraus gehe hervor, dass Strobls Staatssekretär Julian Würtenberger für die Umsetzung der Korrekturen an der Polizeireform zuständig sei.