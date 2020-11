Verfassungsfeinde sind aus Sicht des SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch in den Parlamenten auf dem Vormarsch - und eine Gefahr für die Demokratie. In der AfD finde derzeit eine Diskursverschiebung nach rechts statt, sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur. Die rhetorischen Angriffe in den Parlamenten würden immer schärfer, „bis hin zu Nazi-Vokabular“. Stoch setzt sich deshalb dafür ein, Abgeordneten, die extremistisches Gedankengut verbreiten, das Mandat zu entziehen.

Konkret hat der SPD-Chef bei seiner Initiative den Landtagsabgeordneten Stefan Räpple im Blick, der Ende September bei einer Demo in Mainz öffentlich zum Staatsumsturz aufrief. Räpple ist mittlerweile nicht mehr Mitglied von Partei oder Fraktion, bleibt aber Abgeordneter. Ein Unding, findet Stoch. „Da sitzt jemand im Landtag, der zum Staatsstreich aufruft. Kann das eigentlich sein?“, fragt er. Aber es gehe ausdrücklich nicht um eine „Lex Räpple“. Der dürfte es als fraktionsloser Abgeordneter schwer haben, nach der Landtagswahl im März 2021 erneut ins Parlament einzuziehen. „Aus meiner Sicht endet sowas nicht mit Räpple“, sagte Stoch.

Stoch ist gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag. Er trifft sich in der Sache am Donnerstag mit den Fraktionschefs von Grünen, CDU und FDP, um zu besprechen, wie man schärfere Sanktionsmöglichkeiten in der Landesverfassung verankern könnte. Laut Landesverfassung ist eine Mandatsenthebung bislang nur möglich, wenn ein Abgeordneter seine Stellung „in gewinnsüchtiger Absicht“ missbraucht. Die Grünen hatten positiv auf den Vorstoß reagiert, CDU und FDP sind eher skeptisch.