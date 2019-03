Im Super-Wahljahr will die SPD-Bundestagsfraktion die Ohren näher am Bürger haben. In Eberswalde nordöstlich von Berlin startet sie deshalb am heutigen Donnerstag eine Bustour unter dem Motto „Gekommen, um zu hören“. Die Fahrt soll durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg gehen.

Bis September fährt der Bus nach Angaben der SPD-Fraktion jede Woche in ein anderes Bundesland, um mit Bürgern auf Marktplätzen oder in Fußgängerzonen zu diskutieren. Zum Start werden die Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley, Finanzminister Olaf Scholz und der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Carsten Schneider, erwartet.