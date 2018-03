Stuttgart SPD-Regionalkonferenz am 25. Februar in Ulm

Stuttgart / DPA

Die designierte SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles wirbt am 25. Februar an der Parteibasis in Ulm für eine große Koalition. Dort findet die Regionalkonferenz für Baden-Württemberg und Bayern statt, sagte ein Sprecher der Landes-SPD am Donnerstag in Stuttgart. Am Tag davor, dem 24. Februar, ist zudem eine eigene Konferenz der SPD Baden-Württemberg in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) geplant. Beide Veranstaltungen sind nicht-öffentlich.

Mehr als 463 000 SPD-Mitglieder können zwischen dem 20. Februar und 2. März über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am ersten März-Wochenende vorliegen - und damit die Entscheidung, ob es zu einer großen Koalition kommt oder nicht. Bis dahin will die Parteiführung bei sieben Regionalkonferenzen für ein Ja werben. Die Jusos mit ihrem Chef Kevin Kühnert touren aber ebenfalls durch Deutschland, um Nein-Stimmen zu organisieren.