Klinikskandal SPD nimmt grünen Staatsminister ins Visier

Stuttgart / Roland Muschel

Der Skandal um Untreue, Betrug und Bestechung am Stuttgarter Klinikum wird auch den Landtag beschäftigen. „Wir wollen die Rolle des heutigen Staatsministers und früheren Stuttgarter Krankenhausbürgermeisters Klaus-Peter Murawski beim Klinikskandal im Ständigen Ausschuss des Landtags thematisieren und Herrn Murawski dort auch direkt befragen“, kündigte SPD-Fraktionsvize Sascha Binder gegenüber der SÜDWEST PRESSE an. „Für uns haben sich erhebliche Zweifel an seinen Darstellungen ergeben“, begründete Binder das Vorgehen.

Murawski ist als beamteter Staatsminister in der Regierungszentrale die wichtigste Stütze von Regierungschef Winfried Kretschmann (beide Grüne). Die Haltung der SPD lässt sich bereits aus einem am Mittwochabend eingereichten Parlamentsantrag ablesen, in dem die Genossen Auskunft darüber begehren, wie die Landesregierung „die Glaubwürdigkeit des Staatsministers beurteilt“. Den Antrag haben neben Binder auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und die früheren SPD-Minister für Inneres, Reinhold Gall, und für Justiz, Rainer Stickelberger, unterzeichnet.

Hintergrund des Vorstoßes sind Medienberichte, wonach der beamtete Staatsminister Murawski (Grüne) zu seiner bis Mai 2011 währenden Amtszeit als Stuttgarter Krankenhausbürgermeister von unsauberen Geschäften der früheren Auslandsabteilung („International Unit“) des Klinikums gewusst haben soll. Bei den Ermittlungen, aufgrund derer der damalige Leiter der Auslandsabteilung in Untersuchungshaft sitzt, geht es unter anderem um den Verdacht, dass unrechtmäßig Provisionen an Dienstleister für die Vermittlung von ausländischen Patienten gezahlt wurden.

Murawski war am 8. Mai 2018 von der Nachrichtenagentur dpa dazu wie folgt zitiert worden: „Ich wusste und weiß bis heute nichts von Provisionen, die die International Unit an irgendwelche Vermittler bezahlt haben soll.“ Die SPD fragt nun nach, wie die Aussage mit einem Bericht der „Stuttgarter Zeitung“ vom 22. Mai 2018 zusammenpasse, wonach mindestens seit 2010 und damit noch während der Bürgermeister-Amtszeit von Murawski Provisionen an Vermittler von Auslandspatienten in Millionenhöhe gezahlt worden sein sollen.

Ende 2011 hat das Landgericht Kiel derartige Kopfprämien als sittenwidrig gebrandmarkt. Murawski schließe daraus, dass in seiner Amtszeit (bis Mitte 2011) die Zahlung von Provisionen nicht zu hinterfragen gewesen sei, hieß es in dem Zeitungsbericht. Die SPD will von der Regierung nun wissen, ob sie auch die Auffassung vertrete, dass „Kopfprämien“ erst nach vorliegenden Urteilen zu hinterfragen seien. Sie fragt zudem, warum eine Erklärung Murawskis zu den Vorgängen am städtischen Klinikum auf der Internetseite des Staatsministeriums stehe und inwiefern das mit dem Neutralitätsgrundsatz vereinbar sei.