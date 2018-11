Karlsruhe SPD-Mitgliederbefragung: Mentrup sieht in Stoch Alternative

Karlsruhe / DPA

Nach dem Rückzug der Landesvorsitzenden Leni Breymaier hält Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup den Fraktionschef Andreas Stoch für eine gute Alternative an der Spitze des SPD-Landesverbands. „Da wir jetzt in die intensive Vorbereitung eines Landtagswahlkampfes einsteigen müssen, hätte das auch eine vorfestlegende Wirkung, die in der Ausrichtung auf diese Landtagswahl durchaus Sinn machen kann“, sagte Mentrup am Dienstag in Karlsruhe. Er selbst stelle sich nicht als Landesvorsitzender zur Wahl.

Weil weder die Amtsinhaberin noch Herausforderer Lars Castellucci bei der Mitgliederbefragung ein überzeugendes Votum erhalten hätten, könne man den Kontrahenten und dem Landesvorstand nur empfehlen, in sich zu gehen und zu überlegen, wie man am Samstag mit der Situation umgeht, riet Mentrup. Ein Parteitag soll dann einen neuen Landesvorstand wählen. Breymaier hat inzwischen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. „Das wichtigste scheint mir zu sein, dass jetzt nicht noch große Gräben in der Landespartei aufgerissen werden“, sagte Mentrup.