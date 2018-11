Stuttgart SPD-Innenexperte Binder fordert Wechsel auf Europawahlliste

Stuttgart / DPA

SPD-Innenexperte Sascha Binder fordert eine bessere Platzierung der EU-Parlaments-Vizepräsidentin Evelyne Gebhardt auf der Kandidatenliste der SPD für die Europawahl. „Evelyne Gebhardt muss den Platz von Luisa Boos wieder einnehmen“, sagte Binder „Mannheimer Morgen“ und „Heilbronner Stimme“ (Samstag). Auch der Europaabgeordnete Peter Simon sollte demnach mit Unterstützung des Landesverbandes weiter nach vorne kommen.

In Baden-Württemberg waren Gebhardt und Peter Simon - ebenfalls Abgeordneter im EU-Parlament - für vordere Plätze nominiert worden. Stattdessen steht nun Landesgeneralsekretärin Luisa Boos auf Platz 15 - dem ersten Platz für einen Kandidaten aus Baden-Württemberg. Gebhardt ist auf Platz 25 und hat kaum Chancen, wieder ins Europaparlament einzuziehen. Auf Platz 1 steht die Spitzenkandidatin für die Wahl, Justizministerin Katarina Barley. Die Liste soll bei einer Delegiertenkonferenz am 9. Dezember in Berlin besiegelt werden.

„An der Stelle von Luisa Boos hätte ich mich nicht auf Platz 15 vorschlagen lassen“, sagte Binder den Blättern. „Ich hätte auch von mir aus versucht, es rückgängig zu machen. Denn diese Platzierung entspricht nicht dem Willen des Landesparteitags.“

Am Samstag wird der Landesvorstand der Südwest-SPD neu gewählt. Generalsekretärin Boos tritt ab - einziger Kandidat für ihre Nachfolge ist bislang Binder.