Stuttgart SPD gibt Ergebnis der Mitgliederbefragung bekannt

Stuttgart / DPA

In der baden-württembergischen SPD ist das Basisvotum über den künftigen Landesvorsitz zu Ende gegangen. Bis zum Montagabend konnten die Mitglieder ihre Stimme abgeben und darüber entscheiden, ob Amtsinhaberin Leni Breymaier (58) die Partei weiter führen oder ob Herausforderer Lars Castellucci (44) das Ruder übernehmen soll. Am Abend begann in der SPD-Geschäftsstelle die Auszählung. Das Ergebnis wurde für die Nacht zum Dienstag erwartet.

Heute stellen sich Breymaier und Castellucci in Stuttgart den Fragen der Journalisten. Offiziell gewählt wird der neue Vorstand beim Parteitag am 24. November. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Der Landesvorstand hat sich aber darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen für den Chefsessel vorzuschlagen. Breymaier ist seit 2016 SPD-Landeschefin.

