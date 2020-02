Der amtierende Rathauschef Jörg Albrecht tritt heute als einziger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Sinsheim an. Im Jahr 2012 war er mit 77,2 Prozent an die Spitze der Verwaltung der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis gewählt worden. Sein damaliger Mitbewerber, der Erste Bürgermeister Sinsheims, Achim Keßler, war weit abgeschlagen. Vor acht Jahren lag die Wahlbeteiligung bei gut 45 Prozent. Die Zahl der Wahlberechtigten der Kommune, die für ihr Technikmuseum bekannt ist, beträgt rund

26 000.

Zuvor war der parteilose Albrecht, ein Diplomverwaltungswirt und zweifacher Vater, Bürgermeister der Gemeinde Mauer, ebenfalls im Rhein-Neckar-Kreis gelegen.

Wahlergebnis 2012