Stuttgart Sicherheitspaket für Sigmaringen im Innenausschuss

Stuttgart / DPA

Das Sicherheitspaket für Sigmaringen samt der geplanten verdeckten Ermittlungen gegen kriminelle Ausländer ist am Mittwoch Thema im Innenausschuss des Landtags. Auf der Tagesordnung der nicht-öffentlichen Sitzung stehe ein mündlicher Bericht des Innenministeriums, sagte ein Landtagssprecher am Montag in Stuttgart. Die Fraktionen von AfD und SPD hatten sich zuvor an Ausschusschef Karl Klein (CDU) gewandt. Die Polizeigewerkschaft DPolG sowie FDP, SPD und auch die Grünen hatten Strobl vorgeworfen, er setze die Sicherheit von Polizeibeamten aufs Spiel. Strobl hatte öffentlich erklärt, in Sigmaringen seien wegen auffälliger Asylbewerber auch „verdeckte Kräfte“ des Landeskriminalamtes eingeplant.

Innenministerium

Stadt Sigmaringen