Land am Rand Schwenker, die im Schnee frieren

Saarbrücken/Stuttgart / Alfred Wiedemann

Das Saarland ist viel zu selten Thema in „Land am Rand“: Zwar mehr West als Südwest, aber dafür mehr am Rand als Baden-Würtemberg und vielleicht deswegen (und der Größe wegen) zu oft übersehen. Jetzt macht es aber Schlagzeilen. Weil es geschneit hat in Saarbrücken und Umgebung, und das kräftig. Das ist so sensationell, dass im Kurznachrichtendienst Twitter nun viele Winterbilder zu besichtigen sind: Der Ludwigsplatz in der Hauptstadt in Weiß, Heckengrün überpudert und Wiesen mit geschlossener Schneedecke! Einer hat, vermutlich aus dem warmen Wohnzimmer heraus, seinen Garten fotografiert mit dem schneebedeckten Nationalheiligtum Schwenker, einem einsamen, frierenden Grill.

Die üblichen Warnungen für Autofahrer mit Sommerreifen fehlen natürlich auch nicht, außerdem der Hinweis auf Busse, die höhere Lagen nicht anfahren und die Müllabfuhr, die teilweise witterungsbedingt ausfällt.

Winter, könnte man einfach sagen. Und dass in Baden-Württemberg erst ab einem Meter Neuschnee Busverkehr und Müllabfuhr ausfallen, weil: Wir Winterharten können alles. Sogar Schnee Ende Januar. Aber das wäre zu billig. Schließlich gibt’s auch bei uns mal Schnee-Chaos. Nein, „Land am Rand“ freut sich mit den Saarländern, die jetzt Schneemänner bauen und Schlitten fahren können. Und darüber, dass die Landesregierung dort über Twitter allen dankt, die „heute die Wege und Straßen geräumt haben“. Sehr nett. Könnten unsere obersten Schneeschaufler auch mal machen.