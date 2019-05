Strobls Rückzug erspart der Partei eine kräfteraubende Tortur. Doch das allein wird nicht reichen, die Grünen zu schlagen.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, um zu belegen, wie sehr sich die Grünen in Baden-Württemberg festsetzen, dann wären die Ergebnisse der Kommunalwahlen ein passender Weckruf. Der Siegeszug der Öko-Partei in Städten und Gemeinden ist atemberaubend.

Geradezu Schnappatmung muss das in der CDU auslösen: Deren Horrorvision, dass der Südwesten nicht mehr natürlicherweise schwarz „tickt“, sondern grün, rückt näher. Die Landtagswahl 2021 gilt vielen in der Partei als so etwas wie die letzte Chance, das Blatt zu wenden. Hopp oder Topp.

Dass Thomas Strobl der breite Rückhalt fehlt, um die Partei als Spitzenkandidat in dieses Entscheidungsspiel zu führen, war bekannt. Indem er nun Kultusministerin Susanne Eisenmann den Vortritt lässt, erspart er der CDU die zeit- und kräfteraubende Tortur eines internen Wahlkampfs. Statt mit sich selbst kann man sich nun rascher mit dem politischen Gegner beschäftigen.

Die Aufgabe wird schwer genug. Der Zeitgeist ist keine Hilfe. Die Debatte um Diesel-­Fahrverbote etwa hat den Grünen offenbar nicht geschadet. Und ob Eisenmann im möglichen Duell mit Winfried Kretschmann die Sympathien zufliegen, muss erst noch bewiesen werden.