Bauen Schwankende Brücken über Schwarzwaldschluchten

Standorte

Die Hängebrücke in Todtmoos soll die Firma Swissrope aus der Schweiz bauen. Die hat nach Auskunft von Firmenchef Kevin Lauber bereits 37 Hängebrücken gebaut: in der Schweiz, in Österreich und in Frankreich.

Swissrope baut die längsten Fußgänger-Hängebrücken der Welt. Aktuell ist es die 494 Meter lange Brücke in Randa bei Zermatt. Davor war es die in Reutte in Tirol, die der Rottweiler Gemeinderat schon besucht hat. wal