Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich offenbar auf eine Teststrategie für Schulen und Kitas im Südwesten geeinigt. Das berichtet die Schwäbische Zeitung am Dienstag.

Zunächst hatte Streit zwischen Eisenmann und Lucha wegen eines erweiterten Testkonzepts in Baden-Württemberg geherrscht, das der Sozialminister vorgelegt hatte. Kultusmnisterin Eisenmann wollte dieses Konzept nicht annehmen, da ihr freiwillige und kostenlose Tests für Schulen und Kitas fehlten. Lucha wollte lediglich stichprobenartige Tests. Das Testkonzept wurde für Baden-Württemberg verabschiedet, nicht aber für Schulen und Kitas.

Teststrategie für das Personal an Schulen und Kitas

Die neue Strategie sieht nun offenbar vor, Mitarbeiter an Schulen und Kitas von Mitte August bis Ende September kostenlos auf das Covid-19 testen zu lassen - freiwillig. Die Tests gelten nicht nur für Erzieher oder Lehrer, sondern für alle Mitarbeiter. Kinder sind von den Tests ausgenommen. Der Zeitraum ist dem Bericht zufolge so gewählt, da viele in dieser Zeit aus dem Urlaub zurückkehren.

Freiwillige Tests ab Oktober?

Bisher gibt sei noch keine Einigung, ob die Tests auch von Oktober an geben wird. An weiterführenden Schulen sollen Masken getragen werde. Darauf hat sich die Landesregierung geeinigt. Alle die das Schulgelände betreten müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Während des Unterrichts muss keine Maske getragen werden. Das Land hat insgesamt 27 Millionen Masken für Lehrkräfte bestellt, Schüler müssen sich um ihre Masken selber kümmern.