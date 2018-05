Stuttgart Schülerzahlen in der fünften Klasse steigen wieder

Schülerzahlen in der fünften Klasse steigen wieder

Stuttgart / DPA

Nach Jahren sinkender Schülerzahlen sind für das kommende Schuljahr wieder mehr Schüler für die fünften Klassen angemeldet. Insgesamt seien es 84 637 Kinder in Baden-Württemberg, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. In den Jahren bis 2015 seien es jeweils 600 bis 1000 Schüler weniger gewesen.

5074 Anmeldungen gingen bei den Haupt- und Werkrealschulen ein - 70 weniger als im Vorjahr. Der jahrelange Rückgang verlangsame sich mit Blick auf die Prognose, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). An die Realschulen streben etwa 1200 Schüler mehr als im Vorjahr - 30 524 Anmeldungen liegen vor. Jeder dritte Fünftklässler werde nach den Sommerferien eine Realschule besuchen. Die Anmeldezahlen an Gymnasien sind dagegen leicht rückläufig - von 36 700 auf 36 303 Schüler.

Mitteilung des Ministeriums