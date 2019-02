Meinung Kommentar zur Lage der Südwest-CDU: Harter Schlag für CDU

Ulm / David Nau

Nur 23 Prozent würden bei einer Landtagswahl die CDU wählen. Viel schlimmer sind aber die Werte für CDU-Chef Thomas Strobl.

Nur noch 23 Prozent im einstigen Kernland. Dieser Umfragewert ist für die CDU in Baden-Württemberg ein harter Schlag. Es wird immer deutlicher sichtbar, dass sich der Juniorpartner schwer tut, aus Kretschmanns Schatten zu treten. Natürlich darf dieser eine Wert nicht überbewertet werden. Die nächste Landtagswahl findet aller Voraussicht nach erst 2021 statt.

Was der Partei aber sehr wohl zu denken geben sollte, ist ein anderer Wert. Demnach würden sich die Wahlberechtigten im Land bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten nur zu fünf Prozent für CDU-Chef Thomas Strobl entscheiden. Winfried Kretschmann würden hingegen 59 Prozent wählen. Noch bitterer: Selbst unter den CDU-Anhängern würden nur 18 Prozent für Strobl stimmen.

In einer Zeit, in der die Personalisierung von Wahlkämpfen immer wichtiger wird, ist das auch Wasser auf die Mühlen derer, die in Strobl ohnehin den falschen Mann für die Wahl 2021 sehen. Es ist bezeichnend, dass weder er noch sein Generalsekretär sich zu diesen desaströsen Werten äußern wollen. Der Landes-CDU dürfte ein harter Kampf um die Spitzenkandidatur 2021 bevorstehen.

