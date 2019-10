Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich gegen den Bau eines Rheintunnels bei Ludwigshafen ausgesprochen. „Die Gemeinden vor Ort streben eine Tunnellösung an“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch in einer Fragestunde des Landtags. Der Bau eines Tunnels sei aber unrealistisch, weil dies nicht wirtschaftlich sei. Die Landesregierung werde zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) alles tun, um der Stadt Ludwigshafen zu helfen, damit die angespannte Verkehrslage dort so schnell wie möglich unter Kontrolle gebracht werde und die Wirtschaftskraft der Region keinen Schaden nehme.

Auch der Bau einer zusätzlichen Rheinbrücke bei Altrip würde gegenwärtig nicht helfen, die Verkehrsprobleme der Stadt Ludwigshafen zu lösen, sagte Wissing. Jetzt gehe es vorrangig darum, die Hochstraße Süd schnell zu „ertüchtigen“, um danach das Projekt der Hochstraße Nord in Angriff zu nehmen.

Die für den regionalen Verkehr wichtige Hochstraße Süd in Ludwigshafen wird wegen gravierender Schäden vermutlich bis mindestens 2023 nicht befahrbar sein. Jetzt muss der Stadtrat entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll. Möglichkeiten sind eine einspurige Öffnung mit Stützbauwerk, eine provisorische Stahlbrücke oder ein Abriss und Neubau.

