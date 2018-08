Stuttgart Rechnungshof: IT-Technik in Straßenbauverwaltung mangelhaft

Stuttgart / DPA

Zu langsames Internet und leistungsschwache Rechner: In der Straßenbauverwaltung in Baden-Württemberg mangelt es an moderner Technik. Das geht aus einem Prüfbericht des Landesrechnungshofes hervor, der der „Südwest Presse“ (Donnerstag) vorliegt. Die derzeitige Hardware in den Regierungspräsidien entspreche nicht „den speziellen Erfordernissen einer modernen Bauverwaltung, deren Kernaufgabe die aktive Umsetzung von Straßenbauvorhaben von der Planung bis zur Bauausführung ist“, zitiert die „Südwest Presse“ aus dem Bericht.

Es fehlten etwa leistungsstarke Rechner für große Datenmengen sowie Scanner, Drucker und Kopierer für die Arbeit mit großformatigen Planunterlagen. Auch mangele es an stabilen Netzwerkverbindungen, ausreichenden Leitungskapazitäten und schnellen Internetverbindungen, besonders in den Außenstellen der Straßenbauverwaltung und den Baubüros vor Ort. Bauleiter bekämen oft keine internetfähigen Mobiltelefone und Tablets. Viele nutzten stattdessen private Smartphones auch dienstlich.

Dem Bericht zufolge streiten Innen- und Verkehrsministerium, welches Ressort für teure Zusatz-IT-Ausstattung aufkommen müsse.