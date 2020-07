In Baden-Württemberg wird solide gewirtschaftet: Skandale finden sich nicht in der Rechnungshof-Denkschrift 2020, die am Montag vorgestellt wurde. „Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes 2018 war geordnet“, heißt es darin. ­Tatsächlich hat das Land dank hoher Steuereinnahmen nicht...