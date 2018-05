Land am Rand Räuberhöhle statt Museum

Reutlingen / Alfred Wiedemann

Entweder ist den Dieben das Schild irgendwann zu schwer geworden und sie haben es irgendwo ins Gebüsch geworfen. Oder es hängt jetzt irgendwo im Verborgenen: Unbekannte haben in Reutlingen das „Smombies“-Hinweisschild mitgehen lassen. Es hat vor einem Gymnasium vor den „Smartphone-Zombies“ gewarnt, die aufs Handy starrend unterwegs sind.

Jeder Radler und Fußgänger kennt sie, die für ihre Umgebung keinen Blick übrig haben, gefesselt vom Geschehen auf ihrem Mini-Bildschirm. Die meisten haben auch Stöpsel im Ohr für die Beschallung. Immer wieder produzieren die „Smombies“ Beinahe-Crashs, manche kommen unter die Räder. Das Warnschild ergab also schon Sinn, auch ohne Segen der Straßenverkehrsordnung. Es war ein gelungener Hingucker und sollte ohnehin wieder weg. Aber nicht so. Das Stuttgarter Haus der Geschichte hatte Interesse. Das Schaustück hätte sich in der Sammlung gut gemacht als Illustration heutiger Zeiten. Vielleicht taucht es wieder auf. Haus der Geschichte ist schon was anderes als Wandschmuck in einer Räuberhöhle.