Umweltgift Radon: Arbeitgeber müssen Messungen vornehmen

Stuttgart / Roland Muschel

Ende des Jahres tritt das neue Strahlenschutzgesetz in Kraft. Eine Folge sind neue Messverpflichtungen für Arbeitgeber, die in vom Land noch zu bestimmenden Belastungszonen mit hohen Radon-Werten Arbeitsstätten in Keller- oder Erdgeschossräumen eingerichtet haben. Werden die Grenzwerte überschritten, „müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz vor Radon ergreifen“, weist der Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann auf die Folgen hin. Als einfachste Maßnahme gelte die „Umnutzung eines Aufenthaltsraums in einen Lagerraum“. Für private Wohnräume und deren Bewohner oder Vermieter ergeben sich aus dem Gesetz dagegen „keine Pflichten“. Radon-222 und seine radioaktiven Zerfallsprodukte können beim Menschen Lungenkrebs auslösen.

Keine Pflichten für Vermieter

Noch ist aber viel unklar, wie Baumanns Antworten auf einen Parlamentsantrag des Grünen-Umweltpolitikers Bernd Murschel zeigen. So gibt es auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) zwar eine Radonkarte mit Hinweisen zur regionalen Verteilung der Radonkonzentration in der Bodenluft. „In höheren Konzentrationen ist Radon in Gebieten mit hohem Granitanteil zu finden, wie zum Beispiel im Süd-Schwarzwald, in der Region Villingen-Schwenningen und rund um Ulm, wo Gas durch die Erdschichten leicht nach oben steigen kann“, fasst Murschel zusammen. Für Aussagen „zur Betroffenheit relevanter Regionen oder Landkreise“ ist die BfS-Karte laut Baumann aber „nicht geeignet“. Deshalb werden für die künftige Festlegung und Ausweisung der Belastungszonen im Land neue Messungen unternommen.

„Für uns muss das Ziel sein, die Belastung möglichst gering zu halten. Wir brauchen hierzu mehr Informationen, um mit Vorsichtsmaßnahmen reagieren zu können. Bisher liegt uns nur eine sehr dünne Faktenlage vor“, sagt Murschel. Erst nach der behördlichen Ausweisung der Belastungszonen beginnen die Messverpflichtungen für Arbeitsstätten im Erdgeschoss und in Kellerräumen; die Messungen müssen binnen 18 Monaten nach Bekanntmachung erfolgen. Genaueres muss noch vom Bund in einer Verordnung geregelt werden, die mit dem neuen Strahlenschutzgesetz zum Jahresende in Kraft treten soll.

Gefahr: Lungenkrebs

Ungefähr fünf Prozent der jährlichen Todesfälle durch Lungenkrebs in Deutschland werden auf eine langjährige Exposition durch Radon zurückgeführt. Radon-222 kommt in der Natur und in der Umwelt vor und kann nicht eliminiert werden. „Der Mensch kann nur dafür sorgen, dass er über einen längeren Zeitraum hinweg keinen zu hohen Konzentrationen ausgesetzt ist“, warnt Baumann. Überschreitungen des Referenzwertes in Innenräumen seien überall möglich, in Gebieten mit hohem Radonvorkommen im Boden aber wahrscheinlicher. Dabei nehme die Belastung in der Regel von Stockwerk zu Stockwerk nach oben hin ab.

Die Messverpflichtung werde daher auf Arbeitsplätze im Keller- und Erdgeschoss von Gebäuden in den Belastungszonen beschränkt.