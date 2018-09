Gericht Prozess in Gießen: Hatte der Würth-Entführer Komplizen?

Gießen / Hans Georg Frank

Der Prozess wegen der Entführung des Sohnes der Künzelsauer Unternehmerfamilie Würth hat vor dem Landgericht Gießen (Hessen) begonnen. In der Anklage warf Staatsanwalt Frank Späth dem tatverdächtigen Nedzad A. vor, von den vermögenden Eltern drei Millionen Euro als Lösegeld gefordert zu haben. Unklar ist, ob der Serbe allein gehandelt oder Komplizen gehabt hat. Es gibt keinen Beweis, dass sich A. selber des Opfers bemächtigt hat.

Entführt und im Wald zurückgelassen

Der geistig behinderte Markus Würth (damals 50 Jahre alt), war am 17. Juni 2015 in einer anthroposophischen Einrichtung im nordhessischen Schlitz gekidnappt worden. Er wurde um die Mittagszeit als vermisst gemeldet. Eine groß angelegte Suchaktion brachte keinen Erfolg. Am anderen Morgen gegen 8 Uhr wurde der wehrlose Mann in einem Waldstück bei Würzburg gefunden. Der Entführer hatte die geografischen Daten der Stelle mitgeteilt. Würth war an einen Baum gefesselt. „Er hatte nicht einen blauen Flecken“, beschrieb sein Vater Reinhold Würth die Situation. Das geforderte Lösegeld von drei Millionen Euro war nicht gezahlt worden.

Mehrere Verhandlungstage angesetzt

Bei der Suche nach dem Täter und eventuellen Komplizen konnte das Opfer nicht behilflich sein. Für Polizei und Eltern hat dieser Umstand auch eine positive Seite: Sie gehen davon aus, dass Markus Würth nicht überlebt hätte, wenn er hätte sprechen können.

Für den Prozess in Gießen sind zwölf Verhandlungstage anberaumt. Nach dieser Planung wäre mit einem Urteil am 4. Dezember zu rechnen. Markus Würth ist nicht als Zeuge geladen. Seine Mutter Carmen (81) soll am dritten Verhandlungstag gehört werden.

Angeklagter hatte vermutlich Geldprobleme

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tatverdächtige wegen finanzieller Probleme zum Verbrecher geworden ist. Der Handwerker stammt aus Bosnien-Herzegowina und lebte zuletzt in Offenbach. Die Ermittler waren auf Spur des verheirateten Vaters zweier Kinder gekommen, weil eine Kundin seine aufgezeichnete Stimme erkannt haben wollte. Der Angeklagte hat in den Vernehmungen die Tat bestritten. Ob er sich im Gerichtssaal zum Vorwurf äußern wird, wollte sein Anwalt nicht sagen.

