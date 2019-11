Knapp drei Jahre ist es her, dass das Landgericht Berlin juristisches Neuland betrat. Anfang 2017 verurteilte es zwei Männer, die sich in der Hauptstadt ein illegales Autorennen geliefert hatten, wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die „Ku’damm-Raser“ waren am 1. Februar 2016 mit bis zu 170 Ki...