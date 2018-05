Stuttgart 70. Geburtstag: Fischer und Oettinger würdigen Kretschmann

Stuttgart / DPA

Als Grünen-Politiker der ersten Stunde, aber auch als schwäbischen Dickschädel haben Festgäste Ministerpräsident Winfried Kretschmann an seinem 70. Geburtstag gewürdigt. Er habe nie gedacht, dass er mit Kretschmann einmal dieses Jubiläum im Neuen Schloss in Stuttgart feiere, sagte der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) am Donnerstag. „Es ist eigentlich unfassbar, was Du hinbekommen hast“, sagte Fischer, der selbst seit gut einem Monat 70 Jahre alt ist. Kretschmann ist der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland - und regiert in der zweiten Amtszeit mit der CDU als Juniorpartner.

Der CDU-Politiker und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, selbst früher einmal Regierungschef im Südwesten, bescheinigte Kretschmann ein „großes Lebenswerk“. Er habe größten Respekt vor dem dienstältesten Landtagsabgeordneten, der schon in der Opposition immer kollegial und sachlich gewesen sei. „Manchmal denke ich, Du bist konservativer als ich je werden will“, sagte Oettinger.

Der Geehrte selbst zeigte sich angesichts der Würdigungen und Glückwünsche der mehr 200 Gäste sichtlich gerührt. „Bei so viel Lob kann man froh sein, dass man katholisch und in Demut geübt ist“, sagte Kretschmann in seiner Dankesrede. Alle Redner seien großzügig über seine Fehler und Schwächen hinweggegangen. Er hoffe aber, dass es nach der Feier wieder auch kritisch zugehe. Die AfD hatte das Fest im Prunksaal des Schlosses als Personenkult auf Kosten der Steuerzahler kritisiert und blieb dem Fest fern.