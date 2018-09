Stuttgart Probeweise Tempo 40 an Deutschlands schmutzigster Kreuzung

Stuttgart / DPA

Zur Luftreinhaltung gilt an Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung in Stuttgart seit Donnerstagmorgen Tempo 40. Auf LED-Schildern wird die Geschwindigkeitsreduzierung angezeigt, allerdings erstmal nur probeweise bis Jahresende, hieß es bei der Stadt. Tempo 40 soll Anfahrt- und Bremsvorgänge reduzieren und so den Schadstoffausstoß senken. Das Neckartor ist extrem mit gesundheitsschädlichen Stickoxiden und Feinstaub belastet. Nach Angaben von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) besteht im laufenden Jahr weiterhin erstmals die Chance, die EU-Grenzwerte für Feinstaub am innenstadtnahen Neckartor einzuhalten.