Die zum 1. Januar 2020 greifende neue Organisationsstruktur der baden-württembergischen Polizei wird eines ihrer Hauptziele, einen verstärkten Streifendienst, erst mittelfristig erreichen. Trotz einer „Ausbildungsoffensive“ werde es angesichts der Pensionierungswelle „noch ein paar Jährchen dauern“, bis mehr Polizistinnen und Polizisten als heute auf der Straße präsent sein werden, sagte Baden-Württembergs Innen-Staatssekretär Wilfried Klenk (CDU) vor Journalisten.

Land kann nicht alle Stellen besetzen

Die Haushaltspläne der grün-schwarzen Koalition sehen für 2020 gegenüber dem laufenden Jahr zwar einen Anstieg um 107 auf dann 24 434 Planstellen im Polizeivollzug sowie um 158 auf dann 5125 Personalstellen im Nichtvollzugsdienst vor. Aber das Land kann seit Jahren nicht alle ausgewiesenen Stellen besetzen. Der Grund: Es sind nicht genügend ausgebildete Polizisten vorhanden, um die vor allem altersbedingten Abgänge zu kompensieren.

Personell „am tiefsten Stand“

Die von Innenminister Thomas Strobl (CDU) forcierte Erhöhung der Ausbildungskapazitäten macht sich schrittweise bemerkbar: 2020 wird der Personalbestand bei der Polizei im Land laut Ministerium erstmals seit 2017 nicht sinken, danach soll er bis 2025 kontinuierlich steigen. „Im Moment sind wir personell am tiefsten Stand“, sagte der Inspekteur der baden-württembergischen Polizei, Detlef Werner.

Ministerium warnt vor weiteren Reformen

Die mit Baukosten von bis zu 120 Millionen Euro kalkulierte Reform sieht 13 anstelle der 2014 von der grün-roten Vorgängerregierung geschaffenen zwölf Polizeipräsidien im Land vor. Konkret entfällt das in Tuttlingen, dafür entstehen neue in Ravensburg und Pforzheim. Zudem werden schutz- und verkehrspolizeiliche Einheiten in weiten Teilen des Landes verzahnt.

Regionalen Rufen nach weiteren Polizeipräsidien erteilte Klenk eine klare Absage: Im Interesse der Polizei könne er nur sagen: „Lasst jetzt die Finger von irgendwelchen neuen Reformen und lasst die Beamten arbeiten und ihrem Kerngeschäft nachgehen!“