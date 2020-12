Der Vorsitzende des Hauptpersonalrats der Polizei in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, ist in seinem Amt bestätigt worden. Er erhielt bei der Wahl durch die mehr als 36 000 Beschäftigten bei der Polizei im Südwesten mit Abstand die meisten Stimmen, wie ein Sprecher des Landesverbands der Deutschen Polizeigewerkschaft am Freitag mitteilte.

Der 58-Jährige hat das Amt bereits seit 2014 inne. Zugleich ist Kusterer stellvertretender Bundes- und Landesvorsitzender Baden-Württemberg der Deutschen Polizeigewerkschaft. Bei der Wahl im November und Dezember wurden zudem die örtlichen Personalvertretungen in allen Polizeipräsidien, dem Landeskriminalamt, dem Präsidium Technik, Logistik und Service sowie an den Hochschulstandorten bestimmt.