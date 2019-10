Nach teils heftigen Ausschreitungen mit verletzten Polizisten bei einer Kurden-Demonstration in Stuttgart hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor weiteren gewalttätigen Protesten im Südwesten gewarnt. Man sehe in der Entwicklung in dem syrischen Konfliktgebiet ein „hohes Risiko für ein Aufflammen gewalttätiger Protestaktionen auch in Deutschland und Baden-Württemberg“, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. „Jede Form von Gewalt ist unakzeptabel. Sie wird und darf nicht toleriert werden“, sagte GdP-Landeschef Hans-Jürgen Kirstein. Eine Situation wie bei den Kurdenprotesten Ende der 90er könne sich erneut schnell entwickeln. Eine Eskalation könne die Sicherheitsstrukturen im Land an ihre Grenzen führen.

In der Stuttgarter Innenstadt hatte es am Samstag nach einer Demonstration von Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien teils heftige Ausschreitungen gegeben. Mehr als zwanzig Polizisten wurden dabei leicht verletzt.