Polizei und Bundeswehr wollen im Südwesten den gemeinsamen Kampf gegen den Terror in noch nie da gewesener Form proben. Bei der Übung BWTEX (Baden-Württembergische Terrorismusabwehr Exercise) mit 2500 Teilnehmern handelt es sich nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums um „die größte Übung dieser Art, die je in Deutschland durchgeführt wurde“.

Auf dem Truppenübungsplatz in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) sollen in der kommenden Woche auch gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber zum Einsatz kommen. Es werde ein Anschlag mehrerer Täter in einer belebten Fußgängerzone in Konstanz simuliert, sagte ein Sprecher. Heute soll in Stuttgart über den Ablauf der Übung informiert werden.