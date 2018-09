Stuttgart Polizei übt den Terrorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Polizei übt den Terrorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart / DPA

Der Stuttgarter Hauptbahnhof wird in der Nacht von heute auf morgen zum Schauplatz einer Anti-Terror-Großübung der Bundes- und Landespolizei. Eine Übung in vergleichbarer Größe habe es in Baden-Württemberg noch nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Schüsse und Explosionen würden simuliert. Unter den 1000 Beteiligten seien allein 400 Statisten. Schminkspezialisten der Bundeswehr würden den Statisten Verletzungen und Schusswunden anmalen, damit die Szenarien möglichst realistisch wirken.

In mehreren Durchgängen würde die ganze Nacht das Vorgehen gegen Terroristen in verschiedenen Szenarien geübt. Dazu gehörten etwa ein Sprengstoffanschlag kombiniert mit einem Angriff von Terroristen mit Sturmgewehren auf Reisende.

Mehrere Gleise des Hauptbahnhofs, Teile der Haupthalle und die Taxi-Spur werden für den Verkehr gesperrt. Den 11. September habe man nicht aus symbolischen Gründen in Anlehnung an die Anschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001 gewählt, sagte der Sprecher der Stuttgarter Polizei. Man habe einfach keinen anderen Termin gefunden. Man sei sich aber der Symbolträchtigkeit des Datums bewusst.