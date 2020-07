Die Polizei hat ein besetztes Haus in Konstanz geräumt. Bei dem Einsatz am frühen Mittwochmorgen trafen die Beamten nach eigenen Angaben 14 Menschen an. Die Räumung verlief ohne Zwischenfälle. Bis zu 50 Menschen waren am Samstag nach einer Demonstration gegen Wohnungsnot in das leerstehende Mehrfamilienhaus eingedrungen und hatten es besetzt. Die etwa 100 Demonstranten hatten unter anderem die Nutzung von leerstehenden Gebäuden in Konstanz gefordert. Am Ende versammelten sie sich vor dem Mehrfamilienhaus. Gegen die Besetzer wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.