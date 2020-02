Der Machtkampf in der AfD Baden-Württemberg steht vor einer Entscheidung. Auf einem Sonderparteitag wollen die Mitglieder am Samstag (ab 10.00 Uhr) in Böblingen einen neuen Vorstand wählen. Die bisherige Parteiführung hatte in dieser Woche einstimmig beschlossen, noch vor dem Parteitag zurückzutreten.

Der Landesvorstand wurde ein Jahr lang von Fraktionschef Bernd Gögel und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel geführt. Zwischen den beiden Männern tobt ein lähmender Machtkampf. In Böblingen werden nun Kampfkandidaturen um die Doppelspitze erwartet.

Spaniel will erneut für den Parteivorsitz kandidieren, Gögel nicht mehr. Dafür tritt die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, an - gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Hess. Auch Vizefraktionschef Emil Sänze vom rechten Rand der Partei strebt nach dem Landesvorsitz.

Gögel, der die Mehrheit der Vorstandsmitglieder hinter sich hatte, gilt als gemäßigt. Spaniel suchte in der Vergangenheit immer wieder die Nähe zum völkisch-nationalistischen Flügel von Rechtsaußen Björn Höcke. Gegen das zweitägige Treffen der Rechtspopulisten wollen zum Auftakt am Samstag mehrere Hundert Menschen demonstrieren.