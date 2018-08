Eishockey Ostdeutsche fühlen sich abgehängt

Berlin / Dieter Keller

Nein, es ist nun wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass im Jahr 2018 in Schwenningen erstklassiges Eishockey zu sehen ist. Dafür bedarf es einer besonderen Konstellation, einer besonderen Geschichte, besonderen Einsatzes, besonderer Menschen.

Zu diesen Menschen gehören jene Zeitgenossen, die an exponierter Stelle oder im Hintergrund die Fäden ziehen und Geschicke lenken. Dazu gehören natürlich auch die vielen Fans, ohne deren Unterstützung, die bisweilen in echte Liebe mündet, der Eishockey-Standort Schwenningen undenkbar wäre.

Und schließlich sind da noch die Protagonisten auf dem Eis, die mit ihrem Einsatz für maximalen Erfolg und Begeisterung sorgen sollen. In der langen Geschichte des Schwenninger Eis- und Rollsportclub, die im Jahr 1904 mit einem schrecklichen Badeunfall im Salinensee begann, bei dem vier Jugendliche starben, trugen bis dato eine kaum mehr zu überblickende Schar von Spielern das Trikot des Vereins, dessen Profiabteilung 1994 in eine GmbH ausgegliedert wurde. Einige hinterließen kaum Spuren, andere dafür haben sich ins kollektive Dauergedächtnis eingegraben. Sei es durch Leistung, Charakter, langjährige Treue. Oder eben – im Idealfall – aus einer Mischung aus allen drei Komponenten. Sie wurden zu Legenden.

Und genau aus dieser Riege der großartigen Spieler sucht die NECKARQUELLE nun die Legende der Legenden. Eine Fachjury, hochkarätig besetzt mit ausgewiesenen Experten hat im Vorfeld 20 Eishockeycracks ausgewählt, die nun zur Wahl stehen. Dabei kam eine illustre Mischung heraus, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Die NECKARQUELLE wird in den kommenden Wochen, beginnend mit der heutigen Ausgabe, nun jeden einzelnen der 20 ausgewählten Spieler in einem Porträt vorstellen. Nach dieser Reihe werden noch einmal alle Spieler präsentiert, und dann können Sie, liebe Leser, Ihre „Legende der Legenden“ auswählen.