Bildung Opposition kritisiert Eisenmanns Qualitätskonzept

Stuttgart / Axel Habermehl

Vor anderthalb Jahren ging Kultusministerin Susanne Eisenmann mit Plänen für eine große Reform der Schulverwaltung an die Öffentlichkeit. Weil die Leistungen baden-württembergischer Schüler in diversen Tests und Vergleichsstudien abgesackt waren, kündigte die CDU-Politikerin an, den Unterstützungsapparat hinter den Schulen neu aufzustellen. Eisenmann will ein datengestütztes Bildungsmonitoring installieren und die Lehrerfortbildung verbessern. Dazu sollen Zuständigkeiten geschärft, alte Institutionen geschliffen und neue errichtet werden.

Gestern brachte die Ministerin ihre Pläne in erster Lesung in den Landtag ein und warb für das Projekt. Es gehe ihr darum, „eine Kultur des Hinschauens auf allen Ebenen zu entwickeln, um frühzeitig zu erkennen, wo wir Verbesserungsbedarfe haben“, sagte Eisenmann. Zwar erzeuge der Umbau der Verwaltung selbst noch keine Qualität in den Schulen. „Aber die einzelnen Schulstandorte, die wir in ihrem Entwicklungsprozess fördern, brauchen Beratung und Unterstützung bei den Anliegen, die, ausgehend von einer gesellschaftlichen Entwicklung, da sind“, erklärte Eisenmann.

Ihr Parteifreund Karl-Wilhelm Röhm, schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sprach von einem „Meilenstein“. Man habe, beraten durch anerkannte Wissenschaftler, die Probleme des Bildungssystems identifiziert und gehe diese nun systematisch an. „Wir wollen die Bildungschancen der Schüler auf lange Sicht steigern“, betonte Röhm.

Auch Sandra Boser (Grüne) war voll des Lobes: Die Koalition schaffe „die Grundlage dafür, dass es in Baden-Württemberg zukünftig endlich auch ein systematisches Bildungscontrolling gibt“ und verbessere auch die Qualität der Lehrerfortbildung. Ihrer Fraktion sei aber wichtig, die eigenverantwortliche Entwicklung der Schulen zu stärken. Es dürfe nicht darum gehen, „von oben gesteuert zu sagen, wie eine Schule sich entwickelt“.

Die Opposition dagegen rügte die Pläne. Rainer Balzer (AfD) erklärte, zwar sei tatsächlich ein Neuzuschnitt der Kultusverwaltung nötig, dieser behebe aber nicht das Hauptproblem der Schulen: Dort sei seit der 68er-Bewegung der Leistungsgedanke abgewickelt worden. Das Land brauche „keine neuen Institute, sondern ein Bekenntnis zur Leistung in der Schule“. Er fordere „eine Debatte über die Inhalte, die gelernt werden sollen“.

Haus ohne Heizung

Daniel Born (SPD) kritisierte vor allem die bisherige Umsetzung der Reform durch das Ministerium. „Wir reden über ein Qualitätskonzept. Bei dieser Politik sehen wir aber weder Qualität noch Konzept“, sagte er. Mehr als 2000 betroffene Mitarbeiter würden nicht beteiligt, sondern „außen vor gelassen“, Mitglieder entsprechender Arbeitsgruppen bekämen „einen Maulkorb verpasst“. Die Reform habe mehrere „handwerkliche Fehler“, zudem würden vorhandene Systeme zur Qualitätssicherung, wie die Fremdevaluation der Schulen, abgeschafft, ohne dass dafür Ersatz bestehe.

In diese Kerbe schlug auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke: Ihn erinnere die Umsetzung der Reform an den Versuch, eine neue Heizung in ein Haus einzubauen, obwohl sie noch nicht fertig sei. „Obwohl sie gut funktionierte, wurde die alte Heizung sogleich abgeschaltet. Mit dem Ergebnis, dass die Bewohner nun in kalten Wohnungen sitzen und sich in Decken gehüllt auf die neue Heizanlage freuen können“. Eisenmanns Reform enthalte „erhebliche Mängel“ im Detail, sei an vielen Stellen noch nicht zu Ende gedacht und atme „zentralistischen Geist“. Er fürchte, „dass die Bedürfnisse der einzelnen Schulen im Qualitätskonzept unter die Räder geraten“.