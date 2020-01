Der frühere Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn „maximalen Respekt“ für dessen Entscheidung ausgesprochen, nicht erneut für das Amt zu kandidieren. „Mit Dir als OB ist unser #Stuttgart noch weltoffener, sozialer und nachhaltiger geworden“, dankte er dem 64-Jährigen, der am Dienstag in Stuttgart überraschend seinen Rückzug aus dem Rathaus erklärt hatte. Özdemir zeigte sich für seine Partei zudem optimistisch vor der Wahl am 8. November: „Jetzt machen wir @gruenestuttgart kraftvoll weiter für unsere Stadt!“, twitterte der gebürtige Uracher, der selbst als neuer Kandidat für den Posten gehandelt werden könnte. Kuhn ist seit 2013 Oberbürgermeister in Stuttgart.

