Biberach Özdemir hat nach Jamaika-Stop „Autoritätsproblem“ mit Sohn

Biberach / DPA

Der Ausstieg von Christian Lindner (FDP) aus den Jamaika-Verhandlungen hat dem Grünen-Politiker Cem Özedmir nach eigenen Angaben ein Autoritätsproblem mit seinem Sohn beschert. „Ich weiß nicht so recht, ob dem Christian bewusst ist, was er da eigentlich angerichtet hat, als er Jamaika „verlindnert“ hat“, sagte Özdemir beim politischen Aschermittwoch der baden-württembergischen Grünen in Biberach. „Wenn ich meinen Sohn bitte, dass er endlich mal seine Hausaufgaben macht - wisst Ihr, was er dann zu mir sagt? Lieber keine Hausaufgaben machen, als die Hausaufgaben falsch zu machen.“

Lindner hatte nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen durch seine Partei im vergangenen November den Satz gesagt: „Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“