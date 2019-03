Fellbach Oettinger und Strobl werben für Europa: „Wir müssen kämpfen“

Fellbach / DPA

Spitzenpolitiker der CDU haben beim politischen Aschermittwoch in Baden-Württemberg für ein geeintes Europa geworben. Zweieinhalb Monate vor der Europawahl warnten CDU-Landeschef Thomas Strobl und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger davor, Europa seinen Kritikern zu überlassen. Strobl rief bei einer Veranstaltung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis): „Lasst uns dafür kämpfen, dass am 26. Mai Vernunft und Vision gegen Verführung und Wahnsinn siegen werden.“

Heimatverbundenheit und Europa seien für die CDU Baden-Württemberg kein Widerspruch. Auch Oettinger sagte: „Wir müssen kämpfen.“ Andere wollten Europa zerstören. Baden-Württemberg habe seinen Wohlstand erreicht durch ein Europa, das keine Grenzen mehr kenne.

Bei der Europawahl 2014 hatte die CDU in Baden-Württemberg 39,3 Prozent eingefahren. Dieses Ergebnis wolle die CDU bei der Wahl im Mai halten, sagte Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist.

Veranstaltung CDU