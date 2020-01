In Karlsruhe wird am 6. Dezember ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Den Termin bestimmte der Gemeinderat in Baden-Württembergs zweitgrößter Stadt am Dienstag. Für eine anschließende Neuwahl, die nötig wäre, wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, wurde der 20. Dezember festgelegt. Bewerbungen können vom 26. September bis zum 9. November eingereicht werden. Öffentlich vorstellen sollen sich die Bewerber 13. November. Amtsinhaber ist seit 2013 der SPD-Politiker Frank Mentrup. Er tritt wieder an.