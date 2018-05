Waffenhandel Neue Vorwürfe gegen Heckler & Koch

Stuttgart/Oberndorf / Petra Walheim

Hat der Waffenhersteller Heckler & Koch aus Oberndorf (Kreis Rottweil) Bundespolitiker über Parteispenden bestochen, um so leichter Ausfuhrgenehmigungen für Waffen nach Mexiko zu bekommen? Und haben sich diese Politiker bestechen lassen? Nach Auskunft von Jürgen Grässlin, Rüstungsgegner aus Freiburg, gibt es angeblich bislang nicht bekannte Belege dafür, dass der frühere Geschäftsführer von Heckler & Koch, Peter B., über Parteispenden Einfluss auf die Entscheidungen über Ausfuhrgenehmigungen genommen habe.

Nach Informationen von Grässlin handelt es sich bei den neuen Dokumenten um einen „betriebsinternen E-Mail-Verkehr“, in dem Peter B. den Firmenbeirat von H & K darauf hingewiesen haben soll, dass angesichts der immer schwieriger zu erlangenden Genehmigungen für Waffenexporte nach Mexiko nur noch „die politische Schiene“ bleibe. Im ARD-Magazin „Report Mainz“, das gestern Abend ausgestrahlt wurde, wurden die neuen Dokumente gezeigt.

Heckler & Koch wird in dem Bestechungs-Fall vorgeworfen, in der Zeit von 2009 bis 2010 an den CDU-Kreisverband Rottweil eine Parteispende in Höhe von 10 000 Euro überwiesen zu haben. Kurz danach soll sich der damalige H & K-Geschäftsführer Peter B. laut Medienberichten mit der Bitte an CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder gewandt haben, sich für raschere Ausfuhrgenehmigungen für die Sturmgewehre G36 nach Mexiko einzusetzen. Der CDU-Kreisverband Rottweil gehört zu Kauders Wahlkreis.

Nach Auskunft eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Stuttgart gibt es bislang keine Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht, dass sich diese oder andere deutsche Bundespolitiker haben bestechen lassen. Auch die Ermittlungen gegen acht ehemalige Mitarbeiter des Waffenherstellers „wegen des Verdachts der Bestechung von in- und ausländischen Amtsträgern“ hätten keine Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht ergeben. Deshalb wurden die Ermittlungen in Deutschland bereits am 20. Januar 2017 „vorläufig eingestellt“.

Die Ermittlungen in Mexiko, wo H & K ebenfalls Amtsträger bestochen haben soll, laufen nach Aussage des Sprechers weiter. „Die Ermittlungen dauern an. Aktuell gibt es keine neue Entwicklung“, sagt er. Weil die Ermittlungen in Mexiko schwierig seien, ziehe sich das Verfahren hin.

2011 gab es bei Heckler & Koch zwei Durchsuchungen. Von da an liefen die Ermittlungen nicht nur wegen illegaler Waffenexporte nach Mexiko, sondern auch wegen des Verdachts der Bestechung. Ob die fünf früheren Mitarbeiter, die aktuell in Stuttgart vor Gericht stehen, auch wegen der Bestechungsvorwürfe unter Verdacht stehen, wollte der Sprecher nicht sagen.

Heckler & Koch ließ wissen, man werde sich „zu anhängigen Verfahren“ nicht äußern, kooperiere aber „seit Beginn vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden“ und trage „nach besten Kräften zur Aufklärung bei“. Eine Anfrage der SÜDWEST PRESSE an Volker Kauder wurde nicht beantwortet.