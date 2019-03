Fellbach Nächste Landtagswahl: Oettinger traut Südwest-CDU Sieg zu

Fellbach / DPA

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) traut seiner Partei einen Sieg bei der nächsten Landtagswahl zu. Es sei erreichbar, dass die CDU im nächsten Landtag stärkste Fraktion werde und damit auch den Anspruch habe, den Ministerpräsidenten zu stellen. „Das traue ich der CDU zu“, sagte Oettinger, der EU-Haushaltskommissar in Brüssel ist, am politischen Aschermittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Die Landtagswahl ist 2021.

„Ich bin mit Winfried Kretschmann befreundet. Aber er steht nicht für Zukunft 2025“, sagte Oettinger zum grünen Regierungschef, der seit 2011 im Amt ist. Die CDU habe mit Landeschef Thomas Strobl, den Ministern und den Abgeordneten mehr zu bieten. Baden-Württemberg sei zuallererst durch CDU-Repräsentanten zu dem geworden, was es nun sei. Kretschmann habe ein Erbe von den CDU-Regierungschefs Erwin Teufel und Lothar Späth und auch von ihm selber übernommen, meinte Oettinger. Kretschmann habe dieses Erbe bewahrt. „Aber ich finde, sein Nachfolger sollte kein Grüner sein, sondern ein Christdemokrat.“

Bei der Landtagswahl 2016 hatte die CDU 27 Prozent eingefahren. Sie lag damit hinter den Grünen mit 30,3 Prozent. Seitdem regiert im Südwesten Grün-Schwarz. In allen Umfragen seit der Landtagswahl blieb die CDU hinter den Grünen. In einer Umfrage des Instituts Insa von Mitte Februar trennte die Parteien zwei Prozentpunkte - die Grünen kamen da auf 29 Prozent, die CDU erreichte 27 Prozent.

