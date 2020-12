Nach Skandalen um mutmaßliche Tierschutzverstöße in mehreren Schlachtbetrieben hat Agrarminister Peter Hauk (CDU) einen Fehler eingeräumt. „Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, dass ich zu sehr vertraut habe, dass die amtlichen Kontrollen funktionieren“, sagte Hauk am Donnerstagabend im SWR-Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg“. Der unter Druck geratene CDU-Politiker erklärte erneut, es gebe bei der Betäubung eine nahezu 100-prozentige Kontrolle durch Amtstierärzte. In keinem anderen Wirtschaftsbereich stehe die Polizei immer daneben und überwache.

Tierärzte hatten Hauk dafür am Donnerstag kritisiert. „Diese Darstellung des Ministers ist falsch“, erklärte die Landestierärztekammer Baden-Württemberg dazu. Eine solche Personalabdeckung gebe es für die Lebensmittelsicherheit und den Verbraucherschutz, nicht aber für den Tierschutz.