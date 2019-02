Angst vor neuer Aufrüstung Mutlangen: Neue Friedensdemos sind noch nicht in Sicht

Mutlangen im September 1983 nach der Stationierung der Pershings: Protest am Airfield der US-Army. Atomraketen und Soldaten sind schon lange weg, bis heute gibt es aber in dem Ort im Ostalbkreis eine Friedens- und Begegnungsstätte. © Foto: Imago Stock&People

Mutlangen / Alfred Wiedemann

Kommt eine neue Rüstungsspirale? In Mutlangen, früher Standort von Atomraketen, kämpft man auch heute für den Frieden.

Bloß nicht wieder ein Folklore-Stück über Friedensbewegte, die anno Tobak in Mutlangen gegen Pershing II und Atombomben auf die Straße gegangen sind und noch immer für den Weltfrieden kämpfen, sagt Wolfgang Schlupp-Hauck, 62, von der Friedens- und Begegnungshütte Mutlangen. Er ist da einiges gewöhnt.

Schon in den 1980ern war der Schwäbisch Gmünder engagiert gegen die nuklearen Mittelstreckenraketen, die die US-Army in Mutlangen stationiert hatte. Jahrelang machte er mit bei De­monstrationen und Blockaden, bei denen 3000 Menschen festgenommen und wegen Nötigung abgeurteilt wurden. Bis sich auch vor Gericht durchsetzte, dass es nicht verwerflich sein muss, wenn man gewaltfrei Massenvernichtungswaffen blockiert.

Schlupp-Hauck ist bis heute in der Friedensbewegung. Heute gebe es wieder Parallelen zur Lage damals. Sicherer sei der Frieden nicht, sagt der Sozialarbeiter, der beim Stuttgarter Jugendamt arbeitet. „Alles ist unübersichtlicher geworden.“ Kaum zu glauben, nach so viel Veränderung seit der „Nachrüstung“ mit Pershing-Raketen 1983 und deren Abzug bis 1990. Später dann sogar ein leibhaftiger US-Präsident, der von einem atomwaffenfreien Welt träumte. Vorübergehend.

Neue Rüstung, neue Propaganda

„Heute sind wir mittendrin in einer neuen Aufrüstungsspirale“, sagt Schlupp-Hauck, „mit Stellvertreterkriegen und Propaganda, wie gehabt. Ost und West überbieten sich mit Vorwürfen“, keiner versuche, die Lage des anderen wenigstens zu verstehen, es fehle einer wie Gorbatschow, der „raus aus der Sackgasse will“. Stattdessen neue Rüstung. In der Eifel, wo es noch 20 Atombomben gibt, sollen neue Atombomber und neue Atombomben stationiert werden, so Schlupp-Hauck.

Keine Zeit für Folklore. Wo USA und Russland Muskeln zeigen wie lange nicht. Wo mehr Atomwaffenmächte mitmischen. Wo der INF-Vertrag, der den Pershing-Abzug brachte, ausläuft und dem Start-Vertrag zum Abbau der Langstrecken-Atomwaffen dasselbe droht. Wo „Modernisierung der Waffenarsenale angesagt ist, passiert tatsächlich „technische Aufrüstung“, so Schlupp-Hauck. Das Gefährliche: „Alle Säulen der Rüstungsbegrenzung brechen gerade weg.“

Friedensbewegung war nie weg

Zeit für eine neue Friedensbewegung? Die war nie weg. Zwar fehlen die Massen wie bei den Demonstrationen in Bonn, der Menschenkette von Neu-Ulm nach Stuttgart 1983 oder noch 1991, gegen den zweiten Golfkrieg. Aber nicht alle haben den Kampf für den Frieden aufgegeben. „Ohne Atomwaffen wäre der Weltfrieden zwar noch nicht geschafft“, sagt Schlupp-Hauck, „aber die Welt wäre besser.“

In Mutlangen hängen am Ortsschild Plakate: „No! Nein! Njet“. Das dreifache Nein zu Atomwaffen der „Bürgermeister für den Frieden“ im Ostalbkreis. „Die Friedensbewegung ist im Establishment angekommen“, sagt Schlupp-Hauck, die Hälfte der Rathauschefs sei dabei, auch die der CDU. „Ein Erfolg.“

Die Unterschriften der Mutlanger Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und vieler anderer Atomwaffengegner weltweit stehen unterm „Basler Appell für Abrüstung und nachhaltige Sicherheit“, der Ende Januar an US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin, Nato und OSZE ging – mit Vorschlägen zur Abrüstung und nuklearen Risiko­minderung. „Es wäre schon viel erreicht, wenn aus Ost-West-Gegensatz und Russland-Bashing wieder ein Ost-West-Dialog würde“, sagt Schlupp-Hauck.

Politische Lage stark gewandelt

„Wir haben heute eine ganz andere politische Situation als 1982/83“, sagt Gottfried Härle, „sie ist aber nicht ungefährlicher“. Härle, 65, Brauereichef in Leutkirch und Vorstandsmitglied des Unternehmerverbands „Unternehmensgrün“, arbeitete 1983 nach seinem Studium im Stuttgarter „Aktionsbüro 83“, das die Menschenkette gegen die Nato-Nachrüstung über die Alb vorbereitete. Das Aus für den INF-Abrüstungsvertrag sei wie das Nein zum Klimaschutzabkommen ein „Tollstück“ Trumps. Was folgt, sei schwer abzuschätzen. Deutschland sehe heute die USA viel kritischer, und was an Atomwaffen schon da sei, wisse man auch nicht so genau. Sollte die Nato tatsächlich wieder auf nukleare Mittelstreckenraketen in Mitteleuropa setzen, könnte es eine neue Bewegung geben. Wenn die Gefährdung konkret werde, seien wieder große Proteste möglich. Vielleicht – eine Bewegung lasse sich schwer vorhersagen. „Aber die jungen Leute heute sind wieder sensibler, mutiger als die 30-, 40-Jährigen.“ Das zeigten auch die Klima-Streiks. Er selbst würde im Fall einer neuen Atomrüstung wieder auf die Straße gehen, sagt Härle.

Volker Nick, 63, seit den 80ern in der Friedensbewegung, zeigt in Mutlangen auf die enge Kurve, durch die die schweren Zugmaschinen mit den Pershings immer durch mussten. Mitten im Ort, vorbei an Schule und Schwimmbad. „Der Irrsinn, die Gefahr war so sichtbar wie nirgends sonst.“ Die meisten hätten es einfach verdrängt. „Wir waren die Angsthasen, die Politiker äußerten immer nur Sorge“, so Nick, „dabei kann es nicht falsch sein, wenn man vor Atomraketen Angst hat.“ Die Mutlanger wollten ihren Frieden haben – vor den Protestierern, sogar Unterschriften wurden gegen sie gesammelt.

Gewaltfreie Demos

Die Demonstranten gaben nicht auf. Immer sei man gewaltfrei geblieben, sagt der Mutlanger Nick, Inhaber eines Fahrradkurierdienstes. Den Abzug der Pershings habe man schließlich erreicht, „aber die nukleare Gefahr war nie weg.“ Die Atombomben seien bis heute einsatzbereit in der Eifel.

Die gewaltfreien Demonstranten von Mutlangen seien auch ein Vorbild für die Bürgerrechtler der DDR gewesen. „Eine großartige Leistung, aber schnell vergessen.“ Und was wird mit der Friedensbewegung? „Es werden sicher wieder mehr Leute auf den Ostermärschen“, sagt Schlupp-Hauck, aber Großdemos, nein, die erwarte er nicht. Leider.

Die jungen Leute heute seien ganz anders eingespannt. „Wir haben in unseren Semesterferien Friedenscamps organisiert“, sagt Schlupp-Hauck. „Heute müssen die Studenten in den Semesterferien Geld verdienen oder fürs Studium ackern.“ In Mutlangen gibt es aber ein „Friedensarbeiter­Innen-Projekt – „damit junge Leute sich mehr engagieren können“.

