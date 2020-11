Die Lehrerin Monika Stein aus Freiburg ist neue Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Baden-Württemberg. Für die Haupt-und Werkrealschullehrerin votierten bei einer Briefwahl 90 Prozent der 339 Delegierten, wie die Gewerkschaft am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei 93,5 Prozent. Die Amtszeit der neuen Führungsriege beträgt vier Jahre.

Stein folgt auf Doro Moritz, die den Posten zwölf Jahre lang inne hatte. Die neue Gewerkschaftschefin erwartet von der Landesregierung kurzfristig bessere Corona-Schutzkonzepte für Kitas und Schulen.