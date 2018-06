Mössingen Mössingen: Oberbürgermeister bewirbt sich um zweite Amtszeit

Mössingen / DPA

Der parteilose Oberbürgermeister Michael Bulander steht vor seiner zweiten Amtszeit in Mössingen (Kreis Tübingen). Bei der Wahl heute ist der 46-Jährige der einzige Kandidat für den Posten in der 20 300 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt. Eine Bewerbung der Dauerbürgermeister-Kandidatin Friedhild Miller war gescheitert, da sie nicht genügend Unterschriften von Unterstützern vorweisen konnte. Bulander war vor acht Jahren im ersten Wahlgang mit 60,86 Prozent der Stimmen gewählt worden. Wahlberechtigt sind am Sonntag knapp 16 000 Mössinger.