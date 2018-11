Zulagenaffäre Mitglieder: Kommission war unabhängig

Stuttgart / Jens Schmitz

Die Krisen-Kommission, die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) 2014 an die Verwaltungshochschule Ludwigsburg sandte, wollte keine gerechte, sondern eine schnelle Lösung. Das ergab sich am Freitag aus den Aussagen der früheren Mitglieder vor dem Untersuchungsausschuss „Zulagen Ludwigsburg“ im Landtag. Die Arbeit sei frei von Einflussnahmen des Wissenschaftsministeriums gewesen, erklärte das Trio.

Ministerin Bauer hatte die Kommission unter Leitung des früheren Finanzministers Gerhard Stratthaus (CDU) einberufen, um Lösungswege aus einer Eskalation von Intrigen, Mobbing und Rechtswidrigkeiten an der Hochschule zu finden. Inzwischen steht der Vorwurf im Raum, sie habe sich damit zum Werkzeug einer Verschwörung gegen die damalige Rektorin Claudia Stöckle gemacht, deren Reformen zweifelhafte Einkunftsquellen von Professoren bedroht haben sollen.

Die Kommission sollte Ursachen und Schuldfragen allerdings gerade nicht untersuchen, bekräftigten die Zeugen am Freitag: Das hätte zu lang gedauert. Auch Fürsorgepflichten des Ministeriums gegenüber Stöckle hätten keine Rolle gespielt, so deren späterer Nachfolger, der frühere PH-Rektor Hartmut Melenk.

Die Vernachlässigung dieser Pflicht hat diesen Sommer das Verwaltungsgericht Stuttgart moniert. Die Richter hatten Stöckles schlussendlichen Rauswurf für rechtswidrig befunden. Zu den Gründen gehörten auch Formfehler bei der Abstimmung. Zudem habe Bauer Landtag und Hochschulgremien über die angebliche Unabhängigkeit der Kommission getäuscht: Sie sei in Wahrheit gelenkt gewesen, um über eine entsprechende Empfehlung Stöckles Rauswurf zu bewirken. Das Land hat Berufung eingelegt.

Die drei Kommissionsmitglieder widersprachen nun ebenfalls. „Wir waren frei“, erklärte Harald Hagmann, ein früherer Beamter Bauers. Es habe keinerlei Einflussnahme gegeben, sagte Hartmut Melenk. „Wir waren vollkommen unabhängig“, so Stratthaus.

Rauswurf zeichnete sich früh ab

Nichtsdestotrotz scheint sich die Empfehlung, Stöckle zu opfern, früh abgezeichnet zu haben. Noch bevor die Kommission ihre Befragungen in Ludwigsburg aufnahm, galt die Möglichkeit, dass es weitergehen könne wie bisher, in einer E-Mail als „ eher theoretisch“.

Bei inhaltlichen Kriterien blieben die Zeugen weniger klar. Obwohl die Kommission sich für Schuldfragen nicht interessiert haben will, erklärte Hagmann etwa, ihn habe der Eindruck bestimmt, Stöckles „direktiver“ Führungsstil habe zu der Krise mehr beigetragen als das Verhalten anderer. Inzwischen steht freilich die Ex-Kanzlerin im Verdacht, beim Ministerium gegen Stöckle intrigiert zu haben. Unmittelbar nach ihrer eigenen Ausschussanhörung im Juni hat sie die Hochschule verlassen; bereits zuvor waren Ermittlungs- und Disziplinarverfahren eingeleitet worden.

In einer Pressekonferenz am Abend zeigten sich alle Fraktionen erfreut über das Ergebnis ihrer eigenen Sonderermittlerin: Im Abschlussbericht, der den Ausschussmitgliedern in nichtöffentlicher Sitzung präsentiert worden war, sei Heike Haselhoff-Grupp zum Ergebnis gekommen, die Hochschule sei heute auf einem guten Weg.

Die Bewertung der aktuellen Zeugenaussagen fiel allerdings unterschiedlich aus. Grünen-Obmann Thomas Hentschel erklärte, die Verschwörungstheorien der Opposition seien zum Ende gekommen. „Aus unserer Sicht ist es höchste Zeit, dass wir den Untersuchungsausschuss nun beenden“. CDU-Obfrau Marion Gentges bescheinigte der Kommission, strukturiert und ergebnisoffen gearbeitet zu haben. AfD-Obmann Rainer Podeswa sagte dagegen, das Trio sei offenbar schon vor Beginn seiner Befragungen an der Hochschule „sehr deutlich“ auf eine Zukunft ohne Stöckle fokussiert gewesen. Die Kollegen Sascha Binder (SPD) und Nico Weinmann (FDP) äußerten sich ähnlich.

Die Ausschussvorsitzende Sabine Kurtz (CDU) sagte, der Ausschuss hoffe, die Zeugenvernehmungen im Frühjahr beenden zu können. Ministerin Bauer und ihren Fraktionskollegen gab sie eine Mahnung mit auf den Weg: Wer die Legitimation von Studentenvertretern in Zweifel ziehe, stelle demokratische Grundsätze in Frage.

Vor den früheren Kommissionsmitgliedern hatte am Morgen auch der ehemalige Asta-Sprecher der Hochschule ausgesagt. Sebastian Kröber erklärte, Bauer habe im Zusammenhang mit der Krise mehrfach die Unwahrheit gesagt, das Vertrauen von Studenten missbraucht und ihn persönlich mit Falschinformationen diskreditiert. Tatsächlich haben Bauer und ihr Haus wiederholt versucht, Kröber als Alleingänger darzustellen. Auch Grünen-Obmann Hentschel hatte am Freitag entsprechende Fragen gestellt.